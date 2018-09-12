Лечебно-косметическая маска для волос с димексидом: лучшие рецепты

Димексид (диметилсульфоксид) — лекарство, которое можно приобрести в любой аптеке по весьма недорогой цене. Оно представляет собой прозрачную вязкую жидкость с характерным запахом, напоминающим смесь рыбы с луком и чесноком. Обладает противовоспалительным, анальгетическим и антимикробным действием.

Назначают его преимущественно для терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата, однако, как показала практика, средство невероятно эффективно для лечения кожи головы и ухода за волосами. Причём проблемы решаются не только за счёт наведения внешнего «косметического ремонта», но прежде всего — посредством внутренней регенерации больных и повреждённых клеток. Поэтому приготовленная в домашних условиях маска для волос с димексидом гарантирует длительные и стойкие результаты.

Действие

Димексид способен быстро и легко проникать сквозь кожные барьеры и клеточные мембраны. Поэтому маска для волос на его основе обладает практически мгновенным действием. Кроме того, он служит проводником для остальных лечебных и косметических компонентов, которые не отличаются столь высокой инфильтрацией. В тканях он становится активным участником метаболических процессов, ускоряя их, инактивирует гидроксильные радикалы, гасит очаг воспаления, работает как антисептик, обладает фибринолитическим эффектом.

При регулярном и правильном применении димексидных масок для волос они способны:

насыщать фолликулы питательными веществами, которыми богаты другие компоненты состава, улучшать их усвоение;

утолщать, укреплять каждый волосок, обеспечивая общий объём и густоту;

останавливать их выпадение, помогать в терапии алопеции;

стимулировать жизнедеятельность волосяных луковиц, ускоряя рост;

облегчать зуд при демодекозе, себорее и грибковых инфекциях, благодаря анальгетическому действию;

устранять перхоть;

увлажнять (увлекает за собой внутрь клеток молекулы воды);

нормализовать работу сальных желез (избавляет от жирного блеска и быстрой загрязняемости волос).

Димексидные маски нередко назначаются трихологами для терапии себореи и алопеции.

Это интересно. Расписать состав данного препарата невозможно, так как он является синтетическим продуктом, но в основе его лежит органическая сера. Организм использует её, чтобы продуцировать новые клетки и замещать ими старые, слабые и нефункциональные.

Показания и противопоказания

Показания

Димексид является лекарственным средством, поэтому требует соблюдения показаний и противопоказаний. Так как препарат создан для лечения заболеваний преимущественно опорно-двигательного аппарата, наружные аппликации для кожи головы и маски для волос в инструкции к нему не прописаны. Однако нужно всё равно знать, в случае каких именно проблем следует к ним прибегать:

алопеция разных форм и этиологии, против выпадения волос;

себорея;

перхоть;

демодекоз;

грибковые заболевания кожи головы;

воспаление волосяных луковиц;

замедленный или прекратившийся рост;

потеря объёма и густоты;

как сухость, так и чрезмерная жирность.

Если имеются малейшие сомнения по поводу того, стоит применять димексидные маски или нет, лучше посоветоваться со специалистом.

Противопоказания

Несмотря на то, что димексид в масках используется как наружное средство, из-за своей высокой проницаемости он имеет немало противопоказаний:

атеросклероз;

беременность, лактация;

возраст до 12 и после 60 лет;

глаукома, катаракта;

индивидуальная непереносимость препарата;

инсульт, инфаркт, стенокардия, сердечно-сосудистая недостаточность;

нарушения в работе печени и почек;

одновременное употребление лекарств (усиливает их действие);

повреждения кожи головы, начиная с открытых травм и заканчивая незначительной царапиной;

склонность к аллергии.

Отнеситесь к списку противопоказаний со всей ответственностью. Не нужно ошибочно полагать, что наружное применение маски никак не скажется на работе почек или сердца, если с ними изначально не всё в порядке. Препарат быстро всасывается в кровь и может навредить органам, работа которых нарушена.

Побочные эффекты

В Сети распространена информация о том, что димексид является одним из самых безопасных препаратов и редко вызывает осложнения. Однако в качестве наружного средства он иногда провоцирует различные побочные эффекты, о которых лучше знать заранее:

при соприкосновении кожа на ладонях может сморщиться и оставаться такой на протяжении нескольких дней;

неприятный и стойкий (сохраняется в течение 1-2 дней) запах чеснока, лука и рыбы;

расстройство желудка;

тошнота, позывы к рвоте;

головные боли, головокружение;

бессонница;

адинамия, чрезмерное спокойствие, апатия к происходящему, сонливость, замедленные реакции, мышечная слабость;

ощущение тепла, покалывания, пощипывания, покраснения, эритема;

зудящий дерматит;

бронхиолоспазм;

сухость кожи, сыпь, крапивница, отёк лица;

аллергические реакции.

Некоторые побочные эффекты связаны с неприятным запахом димексида, после которого многие чувствуют позывы к рвоте и головокружение. Если присутствуют такие ощущения после маски, от них лучше отказаться и подобрать менее пахучую альтернативу (как вариант: медовая, кокосовая).

Нужно также иметь в виду ещё одно важное последствие димексидных аппликаций для головы. После них может начаться настоящий волосопад. Это естественная и кратковременная реакция на замену старых, изживших себя фолликул новыми. Не нужно бросать курс лечения: наберитесь терпения и дождитесь конечного результата.

История создания. В 1866 Александр Зайцев, русский учёный, в ходе одного из химических исследований выделил новое соединение — диметилсульфоксид. Это были кристаллы без запаха со вкусом чеснока. Поначалу оно использовалось исключительно в промышленных целях. И только столетие спустя, в 1963 году Стенли Якоб, американский доктор медицины, открыл его лечебные свойства.

Как сделать

Инструкция по применению, прилагаемая к препарату, не содержит рекомендаций, как делать из него маски для волос. Однако многолетняя практика их использования помогает восполнить данный пробел.

Как развести димексид для маски?

Для обычных участков тела рекомендуется делать 50%-ный раствор, но шея, лицо и голова относятся к сверхчувствительным зонам, поэтому маску лучше готовить из 10-30%-ного. Начинайте с минимальной концентрации, чтобы проследить реакцию организма и создать накапливающий эффект.

Для разбавления лучше использовать дистиллированную воду.

Медленно влить препарат (10 / 20 /30 мл) в воду (100 мл). Тщательно размешать. Сначала соединяются все остальные компоненты, согласно рецепту, а затем уже добавляется раствор. Ещё раз всё хорошенько взбить, так как основное вещество имеет способность мгновенно оседать на дно. В связи с этим на протяжении всей процедуры, пока смесь втирается в корни и наносится на волосы, её нужно постоянно взбалтывать. Использовать сразу же, на потом не оставлять, так как диметилсульфоксид является нестойким химическим соединением. Наиболее эффективными считаются маски с димексидом и маслами или витаминами.

Внимание! Не разведённый водой аптечный концентрат вызывает сильнейшие ожоги, если наносится на кожу в чистом виде.

Тест

Даже тестирование димексидной маски на наличие аллергической реакции отличается от остальных подобных косметических средств. Во-первых, это нужно сделать обязательно, так как риск возникновения зуда и гиперемии достаточно высок. Во-вторых, для пробы нужно брать не весь состав целиком, а отдельный раствор в чистом виде (после того, как смешали препарат с водой, но до того, как добавили остальные компоненты).

Смочите в димексидном растворе ватный диск, приложите к запястью, сверху оберните кисть целлофановым пакетом. Снимите аппликацию через полчаса, промойте кожу. Отслеживайте реакцию в течение суток. Появление сильного зуда и сыпи — сигнал к тому, что данная маска вам противопоказана. Если реакцией стала гиперемия и незначительные неприятные ощущения (покалывание или пощипывание), в следующий раз после смывки смажьте запястье успокаивающим кремом или гелем алоэ вера и посмотрите, что будет. Если дискомфорт и покраснение исчезнут, можете использовать раствор для приготовления маски, но с обязательной последующей обработкой смягчающей косметикой.

Как наносить?

Есть два способа нанесения маски.

Способ 1, косметический. Втереть получившуюся смесь в корни, помассировать. Если надо, смочить ею волосы, расчесаться гребнем для равномерного распределения. Утеплиться, как обычно: шапочка для душа, поверх — чалма из махрового полотенца.

Способ 2, медицинский. Достаточно большой кусок марли обильно промочить в приготовленном составе. Укутать ею голову. Сверху обмотать волосы целлофановым пакетом. Последний слой — хлопчатобумажная или льняная ткань.

Имейте в виду, что запах димексида, въевшийся в ткань, достаточно устойчив. Поэтому все материалы для обёртывания придётся выбрасывать после курса лечения. В связи с этим рекомендуется взять какое-нибудь ветхое полотенце, отслужившее свой срок.

Смывка

Смывать димексидную маску рекомендуется через 20-30 минут тёплой водой с использованием небольшого количества шампуня. Если в ней присутствует косметическое или растительное масло, промыть голову следует дважды. При ополаскивании в воду можно добавить эфиры (уничтожают неприятный запах), отвары из лекарственных трав (увеличивают эффективность применяемого средства), уксусную эссенцию или лимонный сок (придают блеск).

Завершение

Чтобы сохранить увлажняющий и лечебный эффект димексидных масок, необходимо дать волосам после них высохнуть естественным путём, т. е. без использования фена. Если возникла ситуация, когда сделать это нужно быстро, разрешается только холодный воздух.

На весь курс лечения желательно не использовать бальзамы, кондиционеры, лаки, муссы, пенки, другие укладочные средства. Они могут свести на нет всю пользу димексида.

Ничего себе! Доктор Мортон Волкер в своей книге «Димексид: Природный целитель» называет данный препарат аспирином XXI века, так как он устраняет боль любой локализации практически мгновенно.

Дополнительные рекомендации

Особенность димексидной маски в том, что её необходимо делать как можно чаще — ежедневно или через день. Полный курс лечения в зависимости от состояния волос и кожи головы — от 10 до 15 раз. Повторить его можно будет не раньше, чем через месяц. Слишком часто прибегать к данному средству не рекомендуется.

Приобретайте препарат исключительно в аптеке. Для масок рекомендуется использовать концентрированный раствор. Гель и мазь такого эффекта не дают и плохо вымываются из волос. Блондинки и яркие шатенки должны использовать малоконцентрированный димексидный раствор. Надевайте перчатки, чтобы обезопасить кожу ладоней от сморщивания. После разбавления водой раствор становится тёплым. Пугаться не стоит — это нормальная и временная реакция. Рекомендуется начинать с применения низкоконцентрированного раствора, чтобы приучить к нему кожу, постепенно увеличивая дозировку. Голова перед нанесением маски должна быть чистой (предварительно её следует промыть), сухой (высушить) и неповреждённой. Иначе всю грязь и токсины диметилсульфоксид увлечёт за собой в кровь и может тем самым вызвать интоксикацию. Учитывая данное его свойство, не проводите процедуры в течение 2-3 дней после химзавивки или окрашивания. Так как маска для волос на основе димексида оставляет после себя не только запах, но и неприятные ощущения (пощипывания и покалывание), сразу после её смывания можно втереть в корни гель алоэ вера. Если возникла аллергическая реакция, необходимо принять любой антигистаминный препарат. Чтобы устранить неприятный запах, рекомендуется после применения маски пить как можно больше воды.

Настоятельно рекомендуется после димексидных масок не садиться за руль и за выполнение ответственной работы. Заторможенность реакций может привести к непоправимым ошибкам. В связи с этим процедуру лучше проводить незадолго до сна, когда от вас больше не потребуется никаких действий.

Димексид усиливает действие многих лекарственных препаратов:

антибиотиков;

аспирина;

бутадиона;

антидепрессантов;

инсулина;

разжижающих кровь;

сердечных препаратов;

стероидов;

хинидина, нитроглицерина, дигиталиса.

В связи с этим при активном использовании димексидных масок для волос применение данных лекарственных препаратов необходимо приостановить или заменить их аналогами, на которые диметилсульфоксид не оказывает такого влияния.

Есть мнение, что димексид не впитывается в волосы, поэтому маски из него следует втирать исключительно в корни. Однако в Сети есть немало восторженных отзывов тех, кто обрабатывал ими всю голову и остался доволен результатами. Поэтому здесь каждый сам решает сам для себя, как именно использовать данное средство.

Исключите попадание смеси в глаза, так как основное действующее вещество обладает разъедающими и раздражающими свойствами. Если это всё-таки произошло, немедленно обильно промойте чистой холодной водой. Если неприятные ощущения не исчезнут, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Будьте осторожны! Как показали исследования, обладатели белой кожи, светлых и рыжих волос, голубых глаз более чувствительны к данному препарату.

Рецепты

Результат во многом будет зависеть от того, какой именно рецепт вы решите использовать. Это как раз тот случай, когда не стоит начинать с классической маски, в которой раствор больше не дополняется никакими компонентами, так как после неё гораздо выше риск побочных эффектов. Поэтому начните с тех, в состав которых включены масла, витамины и другие полезные ингредиенты.

Для укрепления волос

Смешать по 15 мл касторового и репейного масел, по 1 ампуле ретинола ацетата и токоферола, 10 мл концентрированного лимонного сока, 50 мл 30%-ного раствора димексида.

С димексидом и облепиховым маслом

Смешать по 50 мл димексид и облепиховое масло. Рекомендуемая концентрация раствора — 30%. Использовать для ускоренного роста.

С димексидом и репейным маслом

Обладает укрепляющим свойством, используется против выпадения, рекомендуется при любых формах алопеции. Приготовленный 30%-ный раствор смешать с таким же количеством слегка подогретого репейного масла.

О масках на основе репейного масла можно прочитать здесь.

С димексидом и касторовым маслом

Подходит для увлажнения сухого типа волос и для их защиты после агрессивных салонных процедур типа окрашивания и завивки. Противопоказана для ухода за жирными волосами, так как оставляет после себя ощущение сальности и способствует быстрому загрязнению. Приготовленный 20 или 30%-ный раствор смешать со слегка подогретым репейным маслом в пропорции 2 к 1.

С димексидом и витаминами В6 и В12

Пиридоксин и кобаламин — витамины, широко применяемые в трихологии. С их помощью лечатся различные заболевания кожи головы (себорея, грибковые инфекции, алопеция, экземы, фолликулит, псориаз и др.). Однако эти вещества не обладают такой высокой проницаемостью сквозь клеточные мембраны, как димексид, поэтому всасываются долго и в небольшом количестве. А если смешать их, то эта проблема легко решается.

Для приготовления рекомендуется взять ампульные витамины (по 1 шт.), смешать с 100 мл 30%-ного раствора.

С димексидом и витаминами А и Е

Смешать по 1 ампуле витаминов, 50 мл 30%-ного раствора и 15 мл водки (коньяка, перечной настойки). Рекомендуется для ухода за жирными волосами: быстро устраняет сальный блеск, нормализуя работу подкожных желез головы.

Витамины А и Е для приготовления можно взять в виде капсул с маслянистым содержимым, которое легко выжимается из них. Для данного рецепта потребуется по 3 шт. того и другого.

С димексидом и никотиновой кислотой

Ниацин — витамин, широко известный в косметологии как активатор роста волос. Он также предупреждает появление ранней седины и обладает восстанавливающими свойствами. Вкупе с димексидом никотиновая кислота залечивает любые повреждения и обеспечивает прирост по 3-4 см в месяц. Для приготовления рекомендуется использовать ампулы. Смешиваются содержимое 2 ампул витамина РР с 100 мл 30%-ного раствора.

С димексидом и желатином

Обладает восстанавливающими свойствами, рекомендована для повреждённых, ломких, секущихся волос. 30 г желатина залить 100 мл отвара из крапивы, или ромашки, или коры дуба. Тщательно взбить. Оставить для набухания на полчаса. Поставить в микроволновку на 15 секунд, ещё раз хорошенько перемешать. Добавить 2 желтка (или 1 яйцо), 30 г пантенола (аптечного спрея), по 2 ампулы витаминов А и Е, 5 капель эфирного розового масла. Вымесить до однородного состояния. Аккуратно влить 50 мл 30%-ного раствора.

С димексидом и яйцом

Обеспечивает хороший рост. Взбить венчиком 2 куриных яйца (5 перепелиных). Добавить к ним 100 мл нерафинированного масла (кокосового, подсолнечного, оливкового). Влить тонкой струйкой 100 мл 10%-ного раствора.

С димексидом и горчицей

Это маска-стимулятор для роста, однако с ней нужно быть предельно аккуратными, так как она обладает мощным раздражающим действием на кожу головы. Поэтому в рецепте обязательно должны значиться масла, яйца, витамины для смягчающего эффекта. Смешать по 20 мл репейного и касторового масла, по 1 ампуле токоферола и ретинола, по 2 ампулы пиридоксина и кобаламина, 1 сырой желток. Потом уже добавляется 100 мл 30%-ного раствора димексида.

При наличии серьёзных проблем с кожей головы, когда обычные косметические средства оказываются совершенно не действенными, есть смысл попробовать димексидную маску, обладающую лечебным эффектом. Несмотря на возможные побочные явления и неприятный запах, она способна возвратить жизнь даже самым больным и тусклым волосам, устранить перхоть и остановить выпадение. Отличные результаты, невысокая цена, простота в применении — явные её достоинства, так что обязательно стоит провести подобный эксперимент в домашних условиях.